Ekran güzelleri

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Dizilerde başrolleri süsleyen kadın oyunculardan hangisi, ne kadar kazanıyor?

Yerli diziler arasında rekabet sürerken, bu dizilerin başrollerini süsleyen kadın oyuncular arasında da gizliden gizliye büyük bir yarış yaşanıyor. İşte güzellikleri ve oyunculuklarıyla baş döndüren ünlü isimler ve bölüm başı aldıkları paralar...



Haber: Hafta Sonu dergisi



Tuba Büyüküstün

‘Gönülçelen’ dizisinden sonra verdiği iki yıllık arayı ‘20 Dakika’ dizisiyle bozan Tuba Büyüküstün, ilk ciddi çıkışını 2005 yılına ait ‘Ihlamurlar Altında’ adlı diziyle yaptı. 30 yaşındaki Büyüküstün ‘Gönülçelen’ adlı dizide gösterdiği oyunculukla pek çok internet sitesinden ödül aldı. Meslektaşı Onur Saylak’la 28 Temmuz 2011’de Fransa’nın başkenti Paris’te evlenen güzel oyuncunun bu evlilikten ikiz kızları bulunuyor. Büyüküstün, şu sıralar İlker Aksum’la başrolünü paylaştığı ‘20 Dakika’ dizisinden bölüm başına 35 bin alıyor.

