Ekranlara dönüyor

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Emre Kınay ve yeni dizisi...

Emre Kınay, Kanal D’nin yeni dizisi “Güneşi Beklerken”le ekrana dönüyor. İlk bölümü 2 Temmuz Salı akşamı yayınlanacak dizide Kınay, bir basketbol koçunu canlandıracak. Dizide ayrıca Gökçe Yanardağ da rol alıyor.

