Her ne kadar sekiz yıl önce finalini yapmış olsa da Dexter’ı kimse unutamadı. Konusu, işlenişi, görüntüleri, renkleriyle bambaşka bir yapım olan dizi, yeniden ekranlara dönüyor.

Birçok dizi platformu açılmadan önce bu kadar online dizi de yoktu. İşte o zamanlar herkesin favorilerinden biri, seri katil olan Dexter’dı. Polis ve aynı zamanda seri katil olan Dexter’ın korkunç biri olduğunu düşünenler de onu haklı bulan ve modern zaman kahramanı ilan edenler kadar fazlaydı. Bakış açıları değişse de değişmeyen tek şey insanların bu diziye duydukları hayranlıktı. Tam sekiz sezonun ardından, bugün herkesi çok heyecanlandıran bir haber geldi!

Showtime’ın yapımcılığında kısa bir mini dizi olarak yeniden çekileceği haberi ortaya çıktığından beri hayranları çok mutlu. Yine de şüphe duyanlar var, sonuçta sezon finalinden ve son birkaç sezondan kimse memnun değildi ve yine yapımcıların benzer hatalara dü��eceğini düşünen kalabalık bir kesim var. Ancak Michael C. Hall’u tekrar Dexter olarak görmek bile çoğunluğu mutlu edecek gibi görünüyor.