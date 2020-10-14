Birçok dizi platformu açılmadan önce bu kadar online dizi de
yoktu. İşte o zamanlar herkesin favorilerinden biri, seri katil olan Dexter’dı.
Polis ve aynı zamanda seri katil olan Dexter’ın korkunç biri olduğunu
düşünenler de onu haklı bulan ve modern zaman kahramanı ilan edenler kadar
fazlaydı. Bakış açıları değişse de değişmeyen tek şey insanların bu diziye
duydukları hayranlıktı. Tam sekiz sezonun ardından, bugün herkesi çok
heyecanlandıran bir haber geldi!
Showtime’ın yapımcılığında kısa bir mini dizi olarak yeniden
çekileceği haberi ortaya çıktığından beri hayranları çok mutlu. Yine de şüphe
duyanlar var, sonuçta sezon finalinden ve son birkaç sezondan kimse memnun
değildi ve yine yapımcıların benzer hatalara dü��eceğini düşünen kalabalık bir
kesim var. Ancak Michael C. Hall’u tekrar Dexter olarak görmek bile çoğunluğu
mutlu edecek gibi görünüyor.