Eline, yüzüne bulaştırdı!

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Genç şarkıcı Justin Bieber'ın, Soma ile ilgili taziye mesajlarını maymunu Mally'in Twitter hesabından paylaşması tepki çekti

Justin Bieber Türkiye 'nin ve dünyanın gündeminde olan Soma faciasıyla ile ilgili taziye ve sabır mesajları yolladı.



Genç şarkıcı, geçen sene aldığı maymunu Mally'nin Twitter hesabına girip, Türk hayranlarına güçlü kalmalarını, onları çok sevdiğini ve Türkiye için dua ettiği şeklinde tweetler attı.





Ancak Bieber'in bu mesajları kendi hesabından değil de maymununun hesabından atması tepkilere neden oldu.