Ellen DeGeneres da 'Malefiz' modasına uydu!

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Ellen DeGeneres'ın Twitter'dan paylaştığı boynuzlu Malefiz fotoğrafı herkesi güldürdü.

Sinemalarda Malefiz rüzgarı eserken, talk-show kraliçesi Ellen DeGeneres da buna kayıtsız kalmadı!



Angelina Jolie'nin başrolünde oynadığı, Türkiye sinemalarında da geçtiğimiz cuma vizyona giren Malefiz filmi, fenomen olma yolunda ilerliyor. Malefiz boynuzlarıyla süslü fotoğraflar sosyal medyada paylaşım rekorları kırarken, Ellen DeGeneris da paylaştığı fotoğrafla yine olay yarattı.



Filmin afişine kendi yüzünü monte edip, adını da 'Elleficent' olarak değiştiren Ellen DeGeneris, fotoğrafı Twitter'dan paylaştı ve altına "Fİlmin ikinci bölümü için bir fikrim var" notunu düştü.