Elton John evleniyor!

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Elton John ve David Furnish çifti, İngiltere'de eşcinsellere resmi evlilik yolu açılması üzerine mayısta evlenme kararı aldı

2005'te birlikteliklerini, eşcinsel çiftlerin faydalanabildiği medeni ortaklıkla resmileştiren Elton John ve David Furnish çifti evleniyor. Çift, İngiltere ’de geçtiğimiz cumartesi çıkan ve eşcinsellere evlilik yolunu açan yasadan faydalanarak mayıs ayında evlenecek. 50’ler ve 60’lardaki zorluklardan sonra, ‘medeni ortaklık’ (civil partnership) yasasının herkes için olduğu gibi onlar için de çok önemli olduğunu söyleyen Elton John , haklarında herhangi bir değişim olmayacak olsa da kesinlikle evleneceklerini söyledi ve ekledi: “İngiltere’yle ve bu alanda çıkardığı oylarla gurur duyuyorum.” Çiftin 2005’teki ‘imza kutlamaları’ İngiltere’deki Windsor Sarayı’nda, 650 davetli eşliğinde yapılmıştı. John ve Furnish bu sefer daha sakin bir seremoniyle evleneceklerini, oğulları, dört yaşındaki Zachary ve iki yaşındaki Elijah’yı da alıp bir evlendirme dairesinde imza atacaklarını söyledi.