Elvis Presley'in son sözleri

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Ünlü starın hayatının son yıllarını birlikte geçirdiği nişanlısı Ginger Alden, "Elvis ve Ginger" isimli bir otobiyografi yayınlamaya hazırlanıyor.

Ginger, kitapla ilgili detayları İngiliz medyasına aktardı. Alden, 1977 yılında Memphis’deki malikanesinde hayatını kaybeden Elvis’in son sözlerinin “Tuvalete bir şeyler okumaya gidiyorum” olduğunu belirtti. Nişanlısına “Tuvalette uyuyakalma sakın” diye şaka yaptıktan sonra yatmaya gittiğini söyleyen Alden, gece saat ikide Elvis’in hala yatağa gelmediğini fark edince onu tuvalette ölü bulduğunu dile getirdi. Ginger Alden’in kaleme aldığı otobiyografi kitabı Eylül ayında piyasaya çıkacak.