Emily Ratajkowski, Vulture dergisi için yazdığı makalede fotoğrafçı Jonathan Leder'ı cinsel tacizle suçladı.

Henüz 21 yaşındayken, 2012 yılında fotoğrafçı Jonathan Leder’ın New York’un kuzeyinde yer alan dağ evinde çekime giden ünlü model ve oyuncu; ajansının çekim bittikten sonra geceyi fotoğrafçıyla geçirmesini tavsiye ettiğini yazdı. Kariyerinin o zamanki ajansının kontrolünde olduğunu ve online araştırma yaptığında fotoğrafçının çekimlerinin iyi göründüğünü söyleyen Ratajkowski, daha kazançlı işler almak için menajerinin her dediğini yaptığını belirtti.

Çekim sırasında önce eski moda iç çamaşırlarıyla poz verdiğini ardından tamamen çıplak kaldığını söyleyen Ratajkowski, “Daha önce de birkaç kez çıplak poz vermiştim, hepsini erkekler çekmişti. Birçok fotoğrafçı ve menajer, beni öne çıkaran özelliğimin vücudum olduğunu söylüyordu. Yine de orada üstümü çıkarınca kendimi kötü hissettim.” diyerek yaşadığı durumu model, fotoğrafçıyla yalnız kaldığında kendisine izinsiz dokunduğunu belirtti.

Fotoğrafçının sözcüleriyse, yeni yayınlanan fotoğraf kitabında Emily Ratajkowski’nin o çekimdeki karelerinin olması nedeniyle modelin karalama kampanyası başlattığını, böyle bir olayın yaşanmadığını açıkladı. Model fotoğraflar için izin vermemiş ancak yasal olarak kitapta olmasına engel olamayacağı için bu yola başvurduğu söyleniyor.