Henüz 21 yaşındayken, 2012 yılında fotoğrafçı Jonathan
Leder’ın New York’un kuzeyinde yer alan dağ evinde çekime giden ünlü model ve
oyuncu; ajansının çekim bittikten sonra geceyi fotoğrafçıyla geçirmesini
tavsiye ettiğini yazdı. Kariyerinin o zamanki ajansının kontrolünde olduğunu ve
online araştırma yaptığında fotoğrafçının çekimlerinin iyi göründüğünü söyleyen
Ratajkowski, daha kazançlı işler almak için menajerinin her dediğini yaptığını
belirtti.
Çekim sırasında önce eski moda iç çamaşırlarıyla poz verdiğini
ardından tamamen çıplak kaldığını söyleyen Ratajkowski, “Daha önce de birkaç
kez çıplak poz vermiştim, hepsini erkekler çekmişti. Birçok fotoğrafçı ve
menajer, beni öne çıkaran özelliğimin vücudum olduğunu söylüyordu. Yine de
orada üstümü çıkarınca kendimi kötü hissettim.” diyerek yaşadığı durumu model,
fotoğrafçıyla yalnız kaldığında kendisine izinsiz dokunduğunu belirtti.
Fotoğrafçının sözcüleriyse, yeni yayınlanan fotoğraf
kitabında Emily Ratajkowski’nin o çekimdeki karelerinin olması nedeniyle modelin
karalama kampanyası başlattığını, böyle bir olayın yaşanmadığını açıkladı.
Model fotoğraflar için izin vermemiş ancak yasal olarak kitapta olmasına engel
olamayacağı için bu yola başvurduğu söyleniyor.