Emma Roberts nişanlandı

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22 yaşındaki oyuncu Emma Roberts, iki yıldır birlikte olduğu erkek arkadaşı Evan Peters ile nişanlandı.

Emma Robberts, 'American Horror Story' dizisindeki rol arkadaşı ve sevgilisi Evan Peters ile nişanlandı. People dergisinin haberine göre, 26 yaşındaki Peters iki yıldır birlikte olduğu sevgilisine yılbaşından önce evlenme teklifi etti. Çift, daha sonra yeniyıl kutlamaları için Londra'ya uçtu ve Noel tatili sırasında New York City’de nişanlandı. Peters’in teklifini pembe, altın elmas bir yüzükle yaptığı öğrenildi.