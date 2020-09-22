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Emma Stone ilk bebeğini bekliyor!

Emma Stone ilk bebeğini bekliyor!

Oscar ödüllü Emma Stone’un son fotoğraflarından sonra hayranları ve magazin basını oyuncunun, nişanlısı Dave McCary ile gizlice evlendiğini ve hamile olduğunu düşünmeye başladı.

Rol aldığı her filmde başarılı bir oyunculuk sergileyen ve La La Land ile Akdemi Ödülleri’nde En İyi Kadın Oyuncu Oscar’ını alan Emma Stone, özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyor. Superbad filmiyle ilk kez beyaz perdede gördüğümüz Stone, The Amazing Spider Man filmleriyle dünyaca tanınan bir isme dönüşmüş, ardından rol aldığı Birdman’de eleştirmenlerden olumlu geri dönüşler almıştı. Yıllar süren yükselişi La La Land filmindeki Mia rolüyle Oscar’a ulaşmasıyla devam etti.

The Amazing Spider Man’deki rol arkadaşı Andrew Garfield ile yaşadığı medyatik ilişkinin ardından özel hayatını daha kapalı yaşamayı tercih eden Stone, Dave McCary ile 2016 yılında Saturday Night Live programı için hazırlık yaparken tanıştı. Çiftin gözlerden uzak ilişkisine dair en net ipucunu McCary’nin Instagram hesabında paylaştığı fotoğrafla almıştık; Emma ve David nişanlanmıştı!

Mart ayında planlanan düğünleri pandemi nedeniyle iptal olunca, çiftin sessiz sedasız evlendiklerine dair ilk ipucunu da dün aldık. Birbiriyle eş alyanslar takan çiftin fotoğraflarında dikkat çeken bir diğer görüntüyse Emma Stone’un büyümüş karnıydı. Bu da Stone’un hamile olduğuna dair iddiaların ortaya çıkmasına sebep oldu. Her ne kadar çiftten resmi bir açıklama gelmese de hayranları Emma’nın hamile olduğunu düşünüyor.

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