Emma Watson, Türkiye'ye geliyor

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Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali 18. yılında, BM Küresel İyi Niyet Elçisi Emma Watson’ı ağırlamaya hazırlanıyor.

Uçan Süpürge, 18 yıldır kesintisiz devam ettiği Uluslarası Kadın Filmleri Festivali’nde bu yıl Harry Potter serilerinden yakından tanınan Emma Watson’ı Ankara’da ağırlamak için hazırlıklara başladı. Birleşmiş Milletler (BM) yetkililerinin desteklerine ilave olarak Dış İşleri Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkililerinin çabası ile Emma Watson 18.Festival'de gençlerle buluşacak.

2BM'nin Küresel İyi Niyet Elçisi seçilen ve cinsiyet eşitliği alanında çalışan Emma Watson, HeForShe kampanyasını desteklemek için yaptığı konuşmada, "Feminizm hakkında konuştukça daha çok farkına vardım ki, kadın hakları için çalışmak erkeklerden nefret etmekle eşdeğerde tutuluyor. Kesin olarak bildiğim bir şey varsa o da bunun sona ermesi gerektiğidir. Bilin diye söylüyorum, feminizm erkek ve kadının eşit hak ve fırsatlara sahip olmaları inancıdır" demişti.