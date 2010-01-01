En çok kazanan kadın o!

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Amerikalı yıldız Sandra Bullock bu sene en fazla kazanan kadın oyuncu oldu.

Forbes dergisinin hazırladığı Hollywood'un en çok kazanan kadın oyuncuları listesinin ilk sırasına 51 milyon dolarlık tahmini kazancıyla Sandra Bullock yerleşti.



"Kör Nokta" (The Blind Side) filmiyle 2010'da yapılan Akademi Ödülleri'nde en iyi kadın oyuncu dalında Oscar ödülü kazanan ve bu yıl "Yerçekimi" (Gravity) filmiyle en iyi kadın oyuncu dalında Oscar'a aday gösterilen Sandra Bullock'u "X-Men: First Class" ve "Açlık Oyunları" filmlerindeki rolüyle göze çarpan Oscar ödüllü Amerikalı oyuncu JenniffernLawrence izledi. 23 yaşındaki Lawrence'ın kazancının 34 milyon dolar olduğu tahmin edildi. Listede 3. sırada 31 milyon dolarlık tahmini geliriyle Jennifer Aniston bulunuyor.



Ancak Forbes'a göre kadın oyuncular, başarılarına rağmen erkeklerden çok daha az kazanıyor. En çok kazanan 10 kadın oyuncunun toplam geliri yaklaşık 226 milyon dolarken, erkeklerinki 419 milyon dolar. Forbes'ın 2014'te en fazla kazanan kadın oyuncuları listesi şöyle:



1-Sandra Bullock

2-Jennifer Lawrence

3-Jennifer Aniston

4-Gwyneth Paltrow (19 milyon dolar)

5-Angelina Jolie (18 milyon dolar)

6-Cameron Diaz (18 milyon dolar)

7-Scarlett Johansson (17 milyon dolar)

8-Amy Adams (13 milyon dolar)

9-Natalie Portman (13 milyon dolar)

10-Kristen Stewart (12 milyon dolar)



Forbes bu listeyi oluşturmak için, sinema dünyasının önde gelen isimleriyle, yapımcılar ve yöneticilerle görüşmeler yapıp sanatçıların, haziran 2013-haziran 2014 dönemindeki kazançlarını tahmin ediyor.