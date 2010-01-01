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En çok kazanan kadın o!

Amerikalı yıldız Sandra Bullock bu sene en fazla kazanan kadın oyuncu oldu.
Forbes dergisinin hazırladığı Hollywood'un en çok kazanan kadın  oyuncuları listesinin ilk sırasına 51 milyon dolarlık tahmini kazancıyla Sandra Bullock yerleşti. 
 
"Kör Nokta" (The Blind Side) filmiyle 2010'da yapılan Akademi  Ödülleri'nde en iyi kadın oyuncu dalında Oscar ödülü kazanan ve bu yıl  "Yerçekimi" (Gravity) filmiyle en iyi kadın oyuncu dalında Oscar'a aday  gösterilen Sandra Bullock'u "X-Men: First Class" ve "Açlık Oyunları"  filmlerindeki rolüyle göze çarpan Oscar ödüllü Amerikalı oyuncu JenniffernLawrence izledi. 23 yaşındaki Lawrence'ın kazancının 34 milyon dolar olduğu  tahmin edildi. Listede 3. sırada 31 milyon dolarlık tahmini geliriyle Jennifer  Aniston bulunuyor. 
 
Ancak Forbes'a göre kadın oyuncular, başarılarına rağmen erkeklerden  çok daha az kazanıyor. En çok kazanan 10 kadın oyuncunun toplam geliri yaklaşık  226 milyon dolarken, erkeklerinki 419 milyon dolar.  Forbes'ın 2014'te en fazla kazanan kadın oyuncuları listesi şöyle: 

1-Sandra Bullock 
2-Jennifer Lawrence 
3-Jennifer Aniston 
4-Gwyneth Paltrow (19 milyon dolar) 
5-Angelina Jolie (18 milyon dolar) 
6-Cameron Diaz (18 milyon dolar) 
7-Scarlett Johansson (17 milyon dolar) 
8-Amy Adams (13 milyon dolar) 
9-Natalie Portman (13 milyon dolar) 
10-Kristen Stewart (12 milyon dolar) 

Forbes bu listeyi oluşturmak için, sinema dünyasının önde gelen  isimleriyle, yapımcılar ve yöneticilerle görüşmeler yapıp sanatçıların, haziran  2013-haziran 2014 dönemindeki kazançlarını tahmin ediyor. 
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