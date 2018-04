'En çok kulaklarımı beğeniyorum'

Oyuncu Selma Ergeç, ünlü isimlere özenen gençlere espriyle karışık seslendi: "Hiçbirine özenmeyin, inanın onların hepsi Photoshop'lu, ben biliyorum."

Son olarak ekranda ‘Muhteşem Yüzyıl’ dizisinde, sinema perdesinde ise ‘Senin Hikayen’ filminde karşımıza çıkan Selma Ergeç, Birleşik Arap Emirlikleri'nden yayın yapan MBC4 kanalının ‘Turki Extra’ programına konuk oldu. Adanalı bir doktor ile Alman bir hemşirenin çocuğu olarak Almanya 'da dünyaya gelen, 'Best Model of Turkey' yarışmasını kazanan Ergeç, film ve dizilerde oynamış, ‘Muhteşem Yüzyıl’da 'Hatice Sultan 'ı canlandırmıştı. Ergeç programda ilk gençlik yıllarını şu sözlerle anlattı: "Okurken oyunculuk yaptım. Ama ilgi alanım moda dünyasıydı. Moda çizimleri yapıyordum, modellere hayrandım. Duvarımda Harrison Ford'un Indiana Jones posteri, kendi çizimlerim ve bir sürü catwalk fotoğrafı vardı. Ergenlik çağındaki kendimi acımasızca eleştirirdim. Gençlere çağrım, ‘Başka kızları kendinizden güzel buluyorsanız endişelenmeyin. Sonunda hayalimi gerçekleştirdim podyum mankenliği ve modellik yaptım. Ancak asıl tutkumun oyunculuk olduğunu keşfettim. Modellik yaparken zorlama formlar, beni kalıp içine sokmak istemeleri rahatsız etti. Gençlere sesleniyorum; Hiçbirine özenmeyin.” Ergeç, 100'den fazla bölümde ‘Hatice Sultan’ı canlandırdığını hatırlatırken dizide dönemin koşullarına göre yaşanan aşkın insanlara özel geldiğinden bahsetti: “Aşklarını gizlemek zorundalar. Bu yüzden izleyicide bir beklenti hâkimdi. Günümüzde idealize edilmiş şeyler bizi körleştirmiş. ‘Böyle görünmek zorundasın, şöyle âşık olmak zorundasın...’ gibi. Dolayısıyla birçok güzelliği göremiyoruz.” Ergeç, Arap sunucu Liana Dahdouh'un bir sorusu üzerine, her kadın gibi bazı günler kendisini beğendiği halde, bazı günler beğenmediğini söyledi: “Kadınlar bunu bilir, her gün aynı uyanmazsınız. Ama en çok kulaklarımı beğeniyorum. onlar değişmiyor, her gün aynı. Her gün uyandığımda küçükler.”