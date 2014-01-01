En çok onlar kazandı!

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Forbes dergisi, yılın en çok kazanan kadın müzisyenlerini açıkladı. Beyonce, 115 milyon dolarlık geliriyle listenin birinci sırasında yer aldı.

Amerikalı şarkıcı Beyonce, 115 milyon dolar ile 2014 yılında en çok kazanan kadın müzisyen oldu.



Forbes dergisi, yılın en çok kazanan kadın şarkıcıları listesini açıkladı.



Aralık 2013'te çıkardığı "Beyonce" adlı albümü yılın en çok satanları arasında yer alan ve 95 konserden oluşan turuyla adından sıkça söz ettiren Beyonce, 115 milyon dolarlık geliriyle yılın en çok kazanan kadın müzisyeni olarak listenin birinci sırasında yer aldı.



Beyonce'yi 64 milyon dolarla country sanatçısı Taylor Swift izledi. 24 yaşındaki Swift'in "1989" adlı albümü, sadece bir haftada 1 milyondan fazla satmıştı. Genç şarkıcının, gelecek yıl dünya turnesine çıkması bekleniyor.



Listenin üçüncü sırasında 52 milyon dolarla Pink geliyor. Pink'i 48 milyon dolarla R&B şarkıcısı Rihanna ve 40 milyon dolarla Katy Perry izliyor.



Yaklaşık 125 milyon dolarlık geliriyle geçen yılın en çok kazanan kadın müzisyeni olan Madonna, bu yıl ilk ona giremedi.



Forbes dergisine göre yılın en çok kazanan kadın müzisyenleri şöyle:

1 - Beyonce - 115 milyon dolar

2 - Taylor Swift - 64 milyon dolar

3 - Pink - 52 milyon dolar

4 - Rihanna - 48 milyon dolar

5- Katy Perry - 40 milyon dolar

6- Jennifer Lopez - 37 milyon dolar

7 - Miley Cyrus - 36 milyon dolar

8 - Celine Dion - 36 milyon dolar

9 - Lady Gaga - 33 milyon dolar

10 - Britney Spears 20 milyon dolar

