En eğlenceli ikili

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Fransız aktris Juliette Binoche ve ABD'li aktris Chloe Moretz, 67. Cannes Film Festivali'nde yarışan filmleri 'Clouds Of Sils Maria' için birbirinden eğlenceli pozlar verdiler.

Aynı stildeki giyim tarzlarıyla da uyumu yakalayan ünlü oyuncular, kırmızı halı üzerinde birbirinin ters bir izdüşümünü yansıtıyor gibiydi...



Chloe Moretz, kırık beyaz ve siyah kıyafetinin üzerine taktığı şapkayla sevimli bir havaya bürünmüş, Binoche ise yakası beyaz siyah ceket ve pantolonla cool bir hava estiriyordu.



Basına poz verirken keyifle zıplayıp, eğlenen ikili Cannes Film Festivali'nin bugünkü programının en eğlenceli ikilisi oldu.