En gözde çiftler!

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Son zamanların en çok konuşulan çiftlerini bir araya getirdik.

Haber: Hafta Sonu dergisi



Beren Saat & Kenan Doğulu

Hiç şüphesiz geçen yaza damga vuran ve en çok konuşulan çift, Beren Saat ve Kenan Doğulu idi. Özel anlarını gözlerden uzakta yaşamak için Meksika’ya bile giden ikili, hayranlarına yakalanmaktan kurtulamadı. Şu sıralar Beren Saat “Benim Dünyam” sinema filmi çekimleri için Büyükada’da bulunuyor, Kenan Doğulu da tabii ki sevgilisinin yanında. Çiftin ilişkisi, son derece istikrarlı bir şekilde devam ediyor.

Haber:Hafta Sonu

