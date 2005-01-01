En Pahalı Boşanmalar!

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Ünlüler dünyasında boşanma tazminatıyla geleceğini garanti altına alanlar hep olacak, bu ‘olay davalar’ daha yıllarca konuşulacak, arşivlere girecek dahası boşanma kararı alanlara örnek teşkil edecek!

Yazı: Nigar Akan / Seninle

Son yıllarda boşanma olayı tırmanışa geçi. Ne yazık ki, artık işin ayrılık boyutu değil tazminat kısmı daha çok haber değeri taşıyor! Hele de olayın kahramanları ünlü isimler olunca... Bugüne dek kayda geçmiş en astronomik tazminat 1.7 milyar dolar ile Rupert Murdoch ve Anna Murdoch’aTürkiye’de ise 107 milyon dolarla Ceyla Gölcüklü ve Ceri Shahnavaz’a ait.

Ceyla Gölcüklü-Şeri Shahnavaz

107 MİLYON DOLAR

Birkaç yıl önce vefat eden ve cemiyet hayatının en alımlı kadınları arasında gösterilen Ceyla Gölcüklü, Azeri işadamı Şeri Shahnavaz ile evliliğini 11 yılın sonunda, 2005’te noktaladı. Gölcüklü, uluslararası bir şirketin sahibi olan Shahnavaz’dan boşanırken tam 107 milyon dolar aldı.

