En sevdikleri aşk şarkıları

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Duyguları anlatmanın bazen en iyi yolu şarkılardır. Söyleyemediklerimizi söyler, ifade edemediklerimizi karşıta rafa geçirir. Ünlü eşlere ve sevgililere, “Sizin aşk şarkınız nedir?” diye sorduk.

Yazı: Nuriye Kırma-Murat Tamay / Hafta sonu



Kerimcan Kamal-Doğa Rutkay

Müslüm Gürses ‘Aşk Tesadüfleri Sever’

“Birsen Tezer’in tüm şarkılarını eşim Kerimcan’la çok seviyoruz. Bizi kalbimizden vuruyor. Müslüm Gürses’in ‘Aşk Tesadüfleri Sever’ şarkısı bizim için çok özel. Bizim tanışma hikayemiz çok tesadüf eseri oldu o yüzden bu şarkı bizi anlatıyor. Ve özellikle araba seyahatlerimizde Ceza söyleyip, yarıştığımız oluyor.”



