İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nda aldığı eğitimin hakkını fazlasıyla veren 31 yaşındaki oyuncu, daha önceleri yer aldığı Uçurum, Öyle Bir Geçer Zaman Ki ve Gönül Hırsızı gibi dizilerin yanı sıra Oğul, Görünmeyenler ve Olaylar Olaylar isimli filmlerde de rol aldı. Aynı zamanda tiyatroya da oldukça meraklı olan Enes Atış, Kanava Tiyatrosu’nun da kurucularından. Yaklaşık 12 yıldır sektörün içinde olan yetenekli oyuncu bu yıl ilk kez yönetmenliğe de adım atarak Feda isimli bir kısa film çekti. İzlemeniz tavsiye edilir.