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Son dönemin en çok konuşulan dizisi Fi’de canlandırdığı Furkan karakteriyle dikkat çeken ve acıklı bir sonla diziye veda edene dek her sahnesinde izleyicinin sempati puanlarını toplamayı başaran bir isim Enes Atış.