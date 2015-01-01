Engin Hepileri ve Beyza Şekerci dün gece evlendi.

Ünlü oyuncu Engin Hepileri ve kendisi gibi oyuncu olan Beyza Şekerci, dün gece Sait Halim Paşa yalısında düzenlenen törenle evlendi.Düğün törenine çok sayıda ünlü isim de katıldı.Çiftin yakın dostlarından olan Bergüzar Korel instagram hesabından paylaştığı fotoğrafın altına "Yıllar önce okulun koridorlarında küçücük bir balerinken de aynı gülümseme vardı yüzünde.. Çocuk kahkahaların hep çınlasın kulağımızda..Çok mutlu ol..." diye yazdı.*Fotoğraflar Gaye Sökmen Ajans ve Bergüzar Korel'in resmi Instagram hesaplarından alınmıştır.