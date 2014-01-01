Eniştesine saldırdı

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Ünlü şarkıcı Beyonce'nin kızkardeşi Solange Knowles ile eşi Jay-Z asansörde tekme tokat birbirlerine girdiler.

Geçtiğimiz hafta düzenlenen Met Ball 2014'de ünlü rapçi Jay-Z ve eşi Beyonce'nin kardeşi Solange ile olan kavga görüntüleri gündeme bomba gibi düştü. New York'un Metropolitan Sanat Müzesi'nde düzenlenen Met Ball 2014 etkinliğinde yaşanan kavga asansördeki kamera tarafından saniye saniye kaydedildi. Asansördeki kavgada Beyonce'nin kızkardeşi, Jay Z'ye tekme tokat saldırıyor. Araya giren koruma onu durdurmakta güçlük çekerken Beyonce hiç müdahale etmiyor. TMZ adlı magazin dergisinin eline geçirdiği görüntü kayıtlarına göre sebebi bilinmeyen kavgada ünlü şarkıcı Beyonce'nin kardeşi Solange sinirden çılgına dönmüş durumda...