Erken doğum yaptı

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Kim Kardashian, beklenenden bir ay erken, bir kız çocuğu dünyaya getirdi.

Bir ay sonra doğum yapması beklenen Kim Kardashian, cumartesi gece 01.30’da bir kız çocuğu doğurdu. Cuma günü sancıları başladıktan sonra hastaneye götürülen Kardashian, cumartesi günü sorunsuz bir doğum gerçekleştirdi. Eşi Kanye West ve annesi Kris Jenner, Kardashian’ı yalnız bırakmadılar. Kim Kardashian’ın 11 Temmuz’da, Cambridge Düşes’i Kate Middleton’la aynı gün doğum yapması bekleniyordu.Erken doğum yapan Kardashian ve bebeğinin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.



