Türk pop müziği sanatçısı Erol Büyükburç, İstanbul'daki evinde ölü bulundu.





Türk pop müziğinin duayenlerinden Erol Büyükburç, saat 12.00 sırlarında menajeri tarafından evinde ölü olarak bulundu.Ünlü şarkıcıyı saat 11.00'de telefon ile arayan menajeri Osman Nuri Yazıcı, telefonuna cevap alamayınca Büyükburç'un Bebek Yokuşu caddesi Bebek Dağı Çıkmazı sokak üzerinde bulunan evine bir çilingir ile geldi. Çilingir'in saat 12.00 sıralarında kapıyı açmasından sonra içeri giren Yazıcı, ünlü şarkıcının yatak odasından yüzü üstüne yerde yatan cansız bedeni ile karşılaştı. İlk kontrollerinden sonra Büyükburç'un öldüğünü fark eden Yazıcı, 155 polis ile 112 acil servislerini arayarak bilgi verdi.Kalp rahatsızlığı ve şeker hastalığı olan 79 yaşındaki ünlü pop yıldızının cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırılırken ölüm olayının neden kaynaklandığı araştırılıyor. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri de ölüm olayında herhangi bir şüphe olup olmadığını araştırıyor.22 Mart 1936'da Adana'da doğan Erol Büyükburç'un ilk albümü 'Sevgi Çiçekleri' 1975 yılında müzik marketlerinde yer aldı. 1981 yılında ise 'Sen Varsın'ı çıkarttı. Bu albümündeki Sevemem şarkısı ile ün kazandı. 2000 yılında çıkarttığı 'Yıllar Sonra' yaptığı son albüm oldu. 22 Temmuz 1999'da kızı Ajlan Büyükburç'u trafik kazasında, 2001 yılında da eşi Emel Büyükburç'u karaciğer yetmezliği sonucu kaybetti.