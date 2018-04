Ertuğrul Özkök kadınları anlattı...

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Ertuğrul Özkök, konuk yazarımız oldu...

Kadın Grinin 50’nci Tonu’nda, bense 51’inciye geçtim



“Kadınlar saçlarını unutmak için keserler…”

Sibel Eraslan’ın yeni romanı ‘Saklı Kitap’ın yedi kadın kahramanından biri böyle diyor.

İkna odalarında, ikna olmamaya çalışırken onu hayata bağlayan en önemli güç aşkıydı.

Attila İlhan’ın şiirini andıran bir duyguyla ‘Senin olmadığın hiçbir yer yok’ diyordu.

Sevgilisi onu işte böyle bir günde tek kelimeyle bırakmıştı:‘

Bitti…’

Saçlarını işte o yüzden kazıtmıştı.

Çünkü; kesik saçlı kızlar için; bayram, tam olarak ‘unuttum’ dediği an gelir diye inanıyordu.

Ama unutamamıştı.

Her sabah ‘onun olmadığı hiçbir yerin bulunmadığına’ iman ederek uyanıyordu.



İNSAN AŞKIN BİTTİĞİNE BİR TÜRLÜ İNANAMAZ

İnsan bu... İnanmak istemez bittiğine…Aşkın salınımlarını, ‘Street Fighter’ oyunundaki kadın dövüşçünün yelpazesine benzetiyordu.‘İki alfabeli olan herkesin, yaşayabileceği, travmatik bir akordeon armonisi gibi…’Açılıp kapanan;‘Kah hırçın kah şehvetli kah meraklı ama her seferinde kederli dalgalar...’

Bittiğine inanamıyordu…

Cemal Süreya’nın ‘Onursuzunum ben’ dizesindeki duygu onu hiç bırakmıyordu.

‘Aşk, gönül bu işte… İnsanda gurur bırakmıyor’ diyordu. ‘Acının ihramından çıkamıyordu…

’Veda kabristanında son kez insanlara görünüp de, annesiyle helalleşen Hazreti İsa’nın kendisini tutmak için uzanan insanlara söylediği o sözler kulaklarından hiç çıkmıyordu:

“Dokunma bana, bırak beni lütfen Dokunma bana, bırak beni lütfen…”



AŞK 20’NCİ YÜZYILDA KALMIŞ DEMODE BİR DUYGU MU?

Muhafazakar bir kadının kaleminden okuduğum bu satırlar bana kaybolmakta olan bir duyarlılığın nostaljisi gibi geldi.

Düşündüm nedir bu?

Tutkulu, ihtiraslı, bedelini ödemeye hazır, unutamayan bir kadının marazi bir hali mi?

Yoksa insan dediğimiz varlığa çok yakışan bir var olma biçimi mi?

Veya…

19’uncu yüzyılın sonunda ömrünü yitirmiş, modası geçmiş bir duygu mu?

Muhafazakar kadının daha yeni keşfetmeye başladığı bu dünyaya ait tutku…

Yani 21’inci yüzyılın 13’üncü yılının mart ayında ‘Aşk artık miadını doldurmuş’ bir insanlık hali midir?