'Eski sevgilim yüzünden bu sektördeyim!'

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Dünyanın en ünlü porno yıldızlarından Sasha Grey, sektöre eski erkek arkadaşı nedeniyle girdiğini açıkladı.

Dünyanın en ünlü porno yıldızlarından Sasha Grey, sektöre eski erkek arkadaşı nedeniyle girdiğini açıkladı. Ian Cinnamon adlı eski erkek arkadaşının kendisini sektöre girmesi için zorladığını ifade eden 26 yaşındaki Grey, Cinnamon’a dava açtı.



16 yaşındayken 29 yaşındaki Cinnamon’ın cinsel taciz ve saldırısına uğradığını belirten Grey, bu durumun yıllarca sürdüğünü söyledi. Cinnamon’ın gizli ajan olduğunu ifade eden Grey, gerçek kimliğini saklamak için Grey’i porno sektörüne itmiş.



2012’de ayrıldığı eski sevgilisinden tehdit mesajları aldığını ifade eden Grey, Cinnamon’ın geri dönmesinden korktuğunu vurguladı. Dava sonucunda Cinnamon’a, Grey’e yaklaşma yasağı kararı verildi.