"Eskisi gibi olmak mümkün değil"

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Meryem Uzerli, "Eskisi gibi olmak mümkün değil, çünkü Lara var hayatımda" dedi.

Türkiye'nin yanı sıra dünyada ilgi ile izlenen 'Muhteşem Yüzyıl' dizisinde 'Hürrem Sultan' olarak üne kavuşan Meryem Uzerli, Can Ateş'ten sonra kızı Lara ile 'Taze bir başlangıç' yapacağını söyledi.



Zeynep Özek'in Birleşik Arap Emirlikleri'nden yayın yapan MBC4 kanalı için hazırladığı 'Turki Ekstra' programında Meryem Uzerli ile yapılan röportajın bir bölümü ekrana getirildi. Arap sunucu Liana Dahdouh'un sorularını yanıtlayan Uzerli, Türkiye'ye 1.5 yıl sonra gelmesini 'Çok heyecan verici' olarak nitelendirirken, "Uçak indi. İstanbul'u havadan görünce heyacanlanmıştım" dedi.



Arap dünyasında da beğenilen 'Muhteşem Yüzyıl'da 3 yıl birlikte çalıştıkları Halit Ergenç'in İstanbul'a geleceğini bilmediğini ifade ederken şöyle konuştu:



"Evlere baktım, güzel bir ev buldum Lara ve benim için. Çok mutluyum. 2015'te Türkiye'ye gelme zamanımız başlayacak. Artık Lara benim yanımda olduğu için; benim evim zaten. Yani nerede olursam Lara yanımda olduğu müddetçe çok mutluyum. Lara benim evim. Artık 'fresh start' (Taze bir başlangıç). Ben artık bir anneyim. Lara var hayatımda. Eskisi gibi olmak mümkün değil. Yine burada yaşayabileceğim yine burada çalışabileceğim için o kadar mutluyum ki."



Meryem Uzerli, bir başka soru üzerine "Ben sadece güzel şeyleri hatırlıyorum. Psikolojik sistemin öyle çalışıyor" yanıtını verdi.



(DHA)

* Fotoğraf, Meryem Uzerli'nin resmi Facebook hesabından alınmıştır.





