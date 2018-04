Etek altı skandal

Kırmızı halıda ilginç olay!

Animasyon filmi "How to Train Your Dragon 2" filminin gösterimi öncesi filmin seslendirme sanatçılarından biri olan America Ferrera kırmızı halıda yürürken kimliği bilinmeyen bir erkek tarafından saldırıya uğradı. Birden ortaya çıkan kişi Ferrera'nın eteğinin altına girmeye çalıştı. Korumaların araya girmesiyle saldırgan durdurabildi ve sürüklenerek Ferrera'nın eteğinin altından çıkarıldı. Saldırgan pes etmedi ve bu sefer de sanatçının bacağından yakaladı. Saldırgan gözaltına alındı.