Evinin havuzunda ceset bulundu

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Demi Moore’un Los Angeles’taki evinin arka bahçesindeki havuzda bir erkek cesedi bulundu.

Los Angeles polisi, Demi Moore’un o sırada evde olmadığını ancak olay anında evde beş kişinin bulunduğunu açıkladı. Komşularının verdiği bilgiye göre Moore’un Bruce Willis’le beraberliklerinden dünyaya gelen üç kızı evdeydi. Olaydan önce, Demi Moore’un kızı Tallulah Belle (21) kişisel Instagram hesabından havuz partisi resimleri paylaşırken, ölen kişinin yüzme bilmediği ve kaza eseri havuza düştüğü öngörülüyor. Havuzda ölü bulunan gencin Edenilson Steven Valle olduğu belirtildi.

Bir dönemin en çok kazanan aktrislerinden olan Moore, bu evi eski eşi Ashton Kutcher’la birlikte almıştı.