Dünyaca ünlü aktör George Clooney GQ dergisiyle röportaj yaptı. Hayatına dair merak edilenleri paylaştı!

Amerikan dergisi GQ'nun kapağında "yılın ikonu" olan 59 yaşındaki Clooney röportaj verirken, oğlu Alexander, röportaja beklenmedik bir şekilde katıldı. Babasının röportajını bölen küçük çocuk, "Baba yüzünde çikolata var" diyerek herkesi güldürdü.

ÇOCUKLARLA RENKLİ BİR HAYAT

Babasından şovunu çalan Alexander, röportajın havasını bir nevi değiştirmiş oldu. 42 yaşındaki avukat Amal ile evliliğini ve bu evliliğin hayatını nasıl zenginleştirdiğini GQ muhabir Zach Baron ile konuşan George Clooney, ikizleri Ella ve Alexander 2017 yılında dünyaya geldiğinden beri onların hayatlarını zenginleştirdiğini söyledi.

KENDİNİ ÇOCUKLARINA ADADI

Ancak aktör George Clooney, röportajı bozmayarak, "İşte oğlum. Buraya gel. Merhaba de. Merhaba Zach de." diyor. Muhabiri tamamen unutmuş gibi görünen aktör George Clooney, oğluyla bir süre ilgilendi. Kendisini çocuklarına tamamen adamayı tercih etmiş görünen aktör, çok mutlu bir görüntü çiziyor. Yaşının 3 olduğunu gururla söyleyen Alexander, doğum gününün yazın kutlandığını da ekliyor. 6 Haziran 2017 tarihinde doğan ikizler çiftin evliliklerine büyük bir mutluluk katmış görünüyor. İkizlerin babası olan George Clooney ailesi ile büyük bir sevgiyi yakalamış durumunda.