Engin Hepileri ve Beyza Şekerci, önceki gün Ritz Carlton Otel'de düzenlenen bir törenle nişanlanarak, evlilik yolunda ilk adımı attı.

İntikam dizisi ile başlayan arkadaşlıklarının ardından evlilik yolunda ilk adımı atan Engin Hepileri, nişanlısı Beyza Şekerci için, "Çok güzel müthiş bir birliktelik bu çok güzel aşkın içindeyim" dedi.Zeynep Özek'in hazırladığı MBC4 kanalındaki 'Turki Ekstra' programında Engin Hepileri'nin nişanlanmadan kısa süre önce yapılan röportajı yayınlandı. Haziran ayında evlenmeye karar verdiklerini anlatan Hepileri, nişanlısı Beyza Şekerci ile çok güzel, müthiş bir birliktelikleri olduğunu anlatırken, "Aslında hayatıma da yansıyan; böyle yan yana durduğumuz zaman birbirimize güç verdiğimiz bir şeyi yaşıyoruz. İstiyoruz ki; bunu bütün hayatımız boyunca hep böyle yaşayalım. İnşallah evliliği de Haziran ayında gerçekleştireceğiz" diye konuştu. Engin Hepileri, şöyle devam etti:"Yaşamını nasıl devam ettirdiğini bilen, seni anlayan, senin gibi yaşayan, zorluklarını aslında seninle birlikte yaşayan biriyle yola çıkmak gerçekten önemli. Türkiye'deki setlerde 20 saate yakın çalışıyoruz. Galalarımız, kostümlerimiz, saçımız her şeyimizle dikkatli yaşamak, bütün bunları programlamak zorundayız. Dolayısı ile sizin gibi tecrübeli ve bu hayata önem veren birisi olduğu zaman tabii ki bambaşka bir rahatlık da gelmiş oluyor. Ben de Beyza ile beraber bunun rahatlığını yaşıyorum." (DHA)