Evrim Alasya kimdir?

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Herkes onu merak ediyor!

Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Güneşin Kızları'nda edebiyat öğretmeni 'Güneş' karakterini canlandıran Evrim Alasya bir anda ekranların en çok konuşulan isimlerden biri haline geldi.



4 kişilik bir ailenin ilk çocuğu olan Evrim Alasya 1979 İzmir doğumlu. Arda isminde bir de erkek kardeşi olan Alasya, 9 Eylül Üniversitesi Tiyatro Bölümü mezunu. 1999 yılında Pınar Çocuk Tiyatrosu ile oyuculuğa adım atan Alasya'nın ekran macerası Ihlamurlar Altında dizisiyle başladı. Alasya, daha sonra 'Gece Sesleri', "Gönülçelen", "Muhteşem Yüzyıl" ve "Benim adım Gültepe" dizilerinde oynadı. Nebahat Çehre'ye benzerliğiyle de çok konuşulan Alasya, Muhteşem Yüzyıl'da Nebahat Çehre'nin oynadığı Valide Sultan’ın gençliğini canlandırdı. Mustafa Üstündağ ile birlikte oynadığı sinema filmi 'Muro' ile beyaz perdeye de adım atan oyuncu, bu sezon "Güneş'in Kızları"nda Güneş olarak karşımızda.



Evrim Alasya'nın oynadığı diziler ve canlandırdığı karakterler:

2005 – Ihlamurlar Altında: Sema

2008 – Gece Sesleri: Neslihan

2010 – Gönülçelen: Balçiçek

2011 – Muhteşem Yüzyıl: Valide Sultan’ın Gençliği

2014 – Benim Adım Gültepe: Suna

2015 – Güneşin Kızları: Güneş



İşte geçmişten günümüze Müjde Evrim Alasya...



