Expendables'in yıldızlarından Nijeryalı kızlara destek!

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Harrison Ford, Antonio Banderas ve Sylvester Stallone, Mel Gibson, 67. Cannes Sinema Festivali'nde kırmızı halıya, "Nijeryalı kızlarımızı geri getirin" yazılı dövizlerle çıktı

Amerikalı sinema yıldızları Harrison Ford, Antonio Banderas, Sylvester Stallone ve Mel Gibson, 67. Cannes Sinema Festivali'nde kırmızı halıya, "Nijeryalı kızlarımızı geri getirin" yazılı dövizlerle çıktı.



Amerikalı yönetmen Tomy Lee Jones'un, "Altın Palmiye" için yarışan "The Honesman" filminin galası için "kırmızı halıya" çıkan yıldızlar taşıdıkları dövizlerle "Nijerya'da kaçırılan kızların serbest bırakılması istedi.



67 . Cannes Sinema Festivali'ne rol aldıkları "Expendables 3" filminin tanıtımı için gelen oyuncuların eylemi, davetlilerinden yoğun alkış aldı. Dünyada geniş yankı uyandıran, Nijerya'da terör örgütü Boko Haram örgütü tarafından kaçırılan kız öğrencilerin durumu, dün Paris'te düzenlenen güvenlik zirvesinde de masaya yatırılmıştı.



Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, toplantı sonunda yaptığı açıklamada, "Orta ve uzun vadede bölgesel ve uluslararası bir eylem planında karar kılındığını" belirtmiş ve eylem planının, bölge ülkeleriyle bilgi alışverişi, ortak bir istihbarat sistemi, atılacak adımların koordinasyonu ve sınırların kontrolünü kapsadığını" ifade etmişti.