Fahriye Evcen ve Burak Özçivit arasında neler oluyor?

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

İddialara göre Çalıkuşu dizisindeki tutkulu aşk gerçek oldu. Bir süredir gözlerden uzak beraberlik yaşayan Burak Özçivit'le Fahriye Evcen, bir aşk filminde rol almaya hazırlanıyor.

Geçen sezon "Çalıkuşu" dizisinde başrolü paylaşan Burak Özçivit'le Fahriye Evcen, sette başlayan samimiyetlerini özel hayatlarına da taşıdı. Çift, 2,5 aydır beraber... Ancak basına yakalanmamak için büyük çaba sarfediyor.



Güneş 'in haberine göre bunun birinci nedeni Özçivit'in herkesin evleneceği gözüyle baktığı Ceylan Çapa'dan yeni ayrılmış olması... İddiaya göre Özçivit, Evcen'le ilişkisi başlayınca Çapa'dan ayrıldı. Ancak bu durumun gizli kalmasını istiyor.29 yaşındaki Özçivit geçenlerde 28. yaş gününü kutladığı sevgilisi Evcen'le yakında aşk filmine başlıyor.