Fatih'in kadınları

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Med Yapım’ın yapımcılığında gerçekleşen ve Türk televizyon tarihinin en yüksek bütçeli dizisi olduğu iddia edilen "Fatih" dizisi 30 Eylül Pazartesi başlıyor.

Osmanlı’yı “beylikten” “imparatorluğa” taşıyan Fatih Sultan Mehmed’in son on yılını anlatacak “Fatih” dizisi Osmanlı’nın en görkemli dönemlerinden birine ışık tutacak. Mehmet Akif Alakurt, Gamze Özçelik, Dağhan Külegeç, Seda Akman, Birkan Sokullu, Salih Bademci, Hande Soral ve Andrej Pejic gibi isimlerden oluşan iddialı oyuncu kadrosuyla izleyicisiyle buluşacak “Fatih” dizisinin kadın karakterleri çok konuşulacak. İşte Osmanlı’nın yedinci padişahı Fatih Sultan Mehmed’in hayatındaki en önemli kadınlar:

Geçtiğimiz sezon “Eve Düşen Yıldırım”da izlediğimiz Seda Akman dizide Fatih’ten sonra tahta geçecek olan Bayezid’in annesi Gülbahar Hatun’a hayat verecek. Fatih’in en küçük şehzadesi Cem Sultan’ın annesi Çicek Hatun rölünde son olarak “Arka Sokaklar”da oynayan Gamze Özçelik’i izleyeceğiz. Fatih Sultan Mehmed’in biricik kızı Gevherhan’ı ise “Küçük Kadınlar” dizisiyle kendini kanıtlayan Hande Soral canlandıracak. İnancı kuvvetli, vicdanlı, adil, iyi kalpli ve iyi ahlaklı bir kadın olan Gülşah Hatun karakterini Alma Terzic canlandıracak. Geçtiğimiz sezon 20 Dakika dizisinde rol alan güzel oyuncu Müjde Uzman ise dizide Fatih'in en güvendiği isimlerden biri olan gizemli Dilyar karakterine hayat verecek.

