Nickelodeon kanalının düzenlediği Kids Choice Awards’da Angelina Jolie, Malefiz (Maleficient) rolüyle “En Favori Kötü Karakter” dalında çocukların ödülüne layık görüldü.
Geceye kızları Zahara ve Shiloh ile katılan yıldızın ödül kazanmasının ardından çocukları sevinçle annelerine sarıldı.Ödülünü Guardians of the Galaxy filmindeki rolüyle tanınan Chris
Pratt’in elinden alan Jolie, çocuklara yönelik ilham verici bir konuşma
yaptı. Konuşmasında,
“Küçük yaşlarımda tıpkı Malefiz gibi bana da farklı olduğum söylenmişti.
Kendimi uyumsuz hissediyordum. Çok gürültücüydüm, ancak içimde bir
yangın vardı. Durduğum yerde oturmak bana göre değildi. Uyum sağlamakta
asla iyi olmadım. Sonra bir gün bir şeyin farkına vardım. Umarım hepiniz
de bunun farkına varırsınız. Farklılık iyidir. Kötü karakteriniz olarak
şunu söylemek isterim: Biraz sorun çıkartın, size iyi gelecektir.” dedi.