Favori kötü karakter

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Nickelodeon kanalının düzenlediği Kids Choice Awards’da Angelina Jolie, Malefiz (Maleficient) rolüyle “En Favori Kötü Karakter” dalında çocukların ödülüne layık görüldü.

Geceye kızları Zahara ve Shiloh ile katılan yıldızın ödül kazanmasının ardından çocukları sevinçle annelerine sarıldı.Ödülünü Guardians of the Galaxy filmindeki rolüyle tanınan Chris Pratt’in elinden alan Jolie, çocuklara yönelik ilham verici bir konuşma yaptı. Konuşmasında, “Küçük yaşlarımda tıpkı Malefiz gibi bana da farklı olduğum söylenmişti. Kendimi uyumsuz hissediyordum. Çok gürültücüydüm, ancak içimde bir yangın vardı. Durduğum yerde oturmak bana göre değildi. Uyum sağlamakta asla iyi olmadım. Sonra bir gün bir şeyin farkına vardım. Umarım hepiniz de bunun farkına varırsınız. Farklılık iyidir. Kötü karakteriniz olarak şunu söylemek isterim: Biraz sorun çıkartın, size iyi gelecektir.” dedi.