Fedakarlıkla gelen başarılar

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Zirveye adım adım tırmanan ünlüler!

* Hafta Sonu dergisinden alınmıştır.



Başarı kolay kazanılmıyor. İş hayatında başarıyı yakalamak için çoğu zaman türlü zorluklardan geçeriz hatta hayatımızdaki bi rçok şeyden fedakarlık ederiz. Ekranlarda başarılarıyla imrenerek izlediğimiz isimler de bulundukları noktaya gelene kadar çeşitli yollardan geçtiler, hatta çoğu zaman özel hayatlarından fedakarlık ettiler. Biz de kendi alanlarında en iyi noktada bulunan isimlere bulundukları noktaya gelene kadar yaptıkları fedakarlıkları sorduk.



Çiğdem Batur

‘Başarı için ailemden uzakta yaşamayı göze aldım’

“Çocuk yaşlardan beri hep oyuncu olmanın hayalini kurdum. Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü’nde okurken, üniversitenin tiyatro topluluğunda oyunculuk yaparak sanat hayatıma başladım. Üniversiteden mezun olduktan sonra seçtiğim mesleğin merkezi İstanbul olduğu için ailemin yaşadığı Düzce’ye dönmek yerine, İstanbul’a yerleşmeye karar verdim. Mesleğimde başarılı olmak için ailemden uzakta yaşamayı, onların her gün yanında olmak yerine, onlarla ayda bir ya da iki defa birlikte olmayı göze aldım. Tek çocuk olduğumdan alışmaları zor oldu ama şimdi benimle gurur duyuyorlar.”



