“Dünyanın En Güzel Kokusu” filminde Tuba Ünsal kızı Sare ile birlikte oynadı.

Annesi Tuba Ünsal’la birlikte kamera karşısına geçen ama çekim yapıldığından habersiz olan Sare, ‘Elif Zeyno’ karakterini canlandırırken doğallığı ve sevimliliğiyle herkesi kendine hayran bıraktı.





Tuba Ünsal ve Rıza Kocaoğlu’nun oynadığı “Dünyanın En Güzel Kokusu” filminin izleyiciye en sevimli sürprizlerinden biri, Tuba Ünsal ve kızı Sare’nin birlikte kamera karşısına geçtiği sahneler oldu. Film çekildiğinden habersiz, en doğal haliyle kahvaltı sofrasında annesi Tuba Ünsal ve Rıza Kocaoğlu’na eşlik eden Sare, sevimliği ile filme damgasını vurdu.



