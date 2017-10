Sonbaharda kendinizi yenileyin. Bu spa ve wellness ile de olabilir, pilates gibi sportif aktivitelerle de... Sağlıklı bir vücuda kavuşmak için harekete geçmenin tam zamanı.

Tüm dünyada büyük ilgi uyandıran pilates, son yıllarda ülkemizde de çok popüler oldu. Yaralanma riskini ortadan kaldırması ve çok az enerji harcayarak uygulanabilmesi, bu metodun 7’den 70’e geniş bir yaş aralığında yapılabilmesini sağlıyor. Pilates her ne kadar son yılların trendi olan bir aktivite olsa da 100 yıl önce Joseph Pilates tarafından geliştirildi. Doğu ve Batı felsefelerini barındıran yoga, dans, dayanıklılık ve kuvvet antrenmanlarından ve jimnastikten parçalar taşıyan bir metot ve fizyoterapi temelli bir rehabilitasyon yöntemi. Sadece vücudu çalıştırmak değil, zihni de dinlendirmek amacıyla geliştirilmiş. Joseph Pilates “10 seansta farkı hissedeceksiniz. 20’inci seansta ise farkı görecek, 30’uncu seansta tümüyle yepyeni bir vücuda sahip olacaksınız” diyor. Her zaman alanında profesyonel isimlerle çalışmayı ilke edinen The Ritz- Carlton Istanbul, yeni sezonu Spa&Welness alanında yeniliklerle karşılıyor ve Kaliforniya’daki Balance Body Üniversitesi’nden mezun olan Pilates Master Trainer Ertan Durak ile güçlerini birleştiriyor. Ertan Durak denetiminde verilen aletli pilatesi tek ders alabileceğiniz gibi, 10’lu ve 20’li paketler şeklinde uygun fiyatlarla da tercih edebilirsiniz.