ABD'li televizyon yıldızı Kardashian, Floransa'da evlenecek...





ABD'li ünlü televizyon yıldızı Kim Kardashian ile ünlü rap şarkıcısı Kanye West'in İtalya'nın Floransa kentinde dünyaevine girecekleri belirtildi.İtalyan basınında Floransa mahreçli çıkan haberlerde, ünlü çiftin 300 bin avroya, kentin ünlü mekanlarından Boboli Bahçeleri'nin hemen yanında, bin davetlinin katılacağı masalsı düğün için 16. yüzyıldan kalma Forte Belvedere'yi kiraladığı ifade edildi.Floransa Belediye Başkanlığı Sözcüsü Elisa Di Lupo da Floransa merkezli yayın yapan bir gazeteye verdiği demeçte, bu tarz kiralama yöntemleriyle kentin tarihi-kültürel zenginliklerinin restorasyon maliyetini karşılamayı hedeflediklerini söyledi.Televizyon yıldızı 34 yaşındaki Kardashian üçüncü, 36 yaşındaki rap şarkıcısı West ise ilk evliliğini yapmaya hazırlanırken, çiftin geçen yıl haziranda dünyaya gelen North isimli bir kızları bulunuyor.ABD'li çiftin daha önce Fransa'nın başkenti Paris'te dünyaevine gireceği açıklanmıştı.