Fransa'da yasaklandılar

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Fransa'da Miley Cyrus ve Britney Spears’a ait müzik video kliplerine kısıtlama getirildi.

Fransa’da televizyon yayınlarını denetleyen kurum adı olan CSA, Fransa'da bulunan Miley Cyrus ve Britney Spears hayranlarını üzecek bir kararın altına imza attı. CSA, Miley Cyrus’un 'Wrecking Ball' ve Britney Spears’a ait 'Work Btch' video kliplerinin gündüz saatlerinde televizyonda yayınlanmasını sakıncalı buldu. Karara göre klipler gece 10’dan sonra, ekranda “yetişkinler için uygundur” uyarısıyla yayınlanabilecek.