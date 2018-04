Fransız turist, ünlü oyuncuyu evsiz sandı

Film çekimleri sırasında çöpleri karıştıran Richard Gere'in haline üzülen Fransız turist, milyarder oyuncuya pizza ikram etti.

New York'u ziyaret eden Fransız turist kadın, yeni filmi için tanınmaz hale gelen ünlü Amerikalı oyuncu Richard Gere'i evsiz sanarak pizza ikram etti.



New York sokaklarındaki çekim sırasında çöpleri karıştıran milyarder oyuncunun ''haline üzülen'' Fransız turist Karine Valnais Gombeau, lokantada bitiremediği pizzadan kalanların bulunduğu poşeti evsiz kılığındaki Gere'e verdi.



Darmadağınık saçları ve sakalıyla tanınmayacak haldeki Gere, canlandırdığı evsiz karakterine uygun bir biçimde Fransız turistin elindeki "New York'u Seviyorum" yazılı poşeti aldı ve içinde ne olduğunu sordu.



Gombeau ise yarı Fransızca yarı İngilizce, ''Kusura bakma, pizza biraz soğuk'' diyerek yanıt verdi.



Rolüne devam eden Gere de Gombeau'ya teşekkür ederek ''Tanrı sizi korusun'' dedi.



Farkına varmadan "Time out of Mind" filminin çekimlerine dahil olan ve evsiz sanarak yiyecek verdiği kişinin Richard Gere olduğunu anlamayan Gombeau, yoluna devam etti. Fransız turist, durumun farkına ancak fotoğraflarını iki gün sonra New York Post gazetesinde görünce vardı.



Şaşkına dönen Gombeau, ''Bu müthiş. Böyle bir şeyin olması inanılmaz. Bence Gere, yaşına rağmen çok yakışıklı'' ifadesini kullandı.



(AA)