Gamze Özçelik oğluyla tatilde

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Oyuncu Gamze Özçelik, Bodrum'da ailesiyle birlikte tatil yapıyor.

Halk plajında oğlu Murathan ile oyunlar oynayan güzel oyuncu, düzgün fiziğiyle dikkatleri üzerine çekti.



Bitez Mahallesi'ndeki Toloman Otel'de kalan Gamze Özçelik, babası, kız kardeşi ve oğlu Murathan ile birlikte tatilin tadını çıkarıyor. Halk plajında güneşlenmeyi tercih eden Özçelik, oğlunun ısrarı üzerine denize de girdi. Oğlu Murat ile oyunlar oynayıp şakalaşan güzel oyuncu, etrafındaki hayranlarına sıcak davranışıyla dikkati çekti. Güzel oyuncu birlikte fotoğraf çektirmek isteyen hayranlarını da kırmadı.



(DHA)