“Gardırobumda ‘asla’ya yer yok”

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‘Kara Para Aşk’ dizisinde Nilüfer karakterini canlandıran Bestemsu Özdemir, genç neslin yetenekli isimlerinden. Dizide giydikleriyle ilgi odağı olan genç oyuncunun hem hayatını hem de stilini keşfe çıktık.

Röportaj: Sinem Gürleyük

Fotoğraf: Tayfun Çetinkaya



Hikayeniz nerede, ne zaman, nasıl başlıyor?

İstanbul’da doğdum ama annem ve babam ben 2.5 yaşındayken boşanma kararı alınca ilkokula başlayana kadar anneannemle birlikte Ankara’da yaşadım. İlkokul için tekrar İstanbul’a taşındım. Lisedeyken zayıf ve uzun boylu bir kız olduğum için annem beni bir ajansa kaydolma konusunda ikna etti ve akabinde lise üçüncü sınıftayken ilk kez modellik yaptım. Kendi fotoğraflarımı gördüğümde çok şaşırmıştım. Yine aynı dönemde şimdiki menajerim Cem Tatlıtuğ ile tanıştım, onun da yönlendirmesiyle modelliği bırakıp oyunculuk eğitimi almaya başladım.



Hangi dönemeçlerden geçerek bugüne ulaşıyor hikayeniz?

Herhalde en büyük dönemecim Cem Tatlıtuğ ile tanışmam. Fotomodellik yapıyordum ve fotoğraflarımı kendisine mail attım, o da ‘fotoğraftaki sensen çalışabiliriz’ diye geri döndü. Onun sayesinde oyunculuğu denemeye karar verdim, dersler almaya başladım, ilerleme kaydedince de bu işe yoğunlaşmaya karar verdim. Set ortamı da hoşuma gitti. ‘İstanbul Hatırası’ ilk işimdi, sonrasında ‘Araf Zamanı’ ve ‘Sakarya Fırat’ geldi. Hepsi benim için önemli tecrübeler oldu. Yavaş yavaş ilerlediğim ama geri adım atmadığım bir yol aslında bu… Umarım bundan sonra da hep ileri gitmeyi başarabilirim.



‘Kara Para Aşk’la yolunuz nasıl kesişti?

Ay Yapım, hep çalışmak istediğim bir yapım şirketiydi ve görüşmeler sonrası Nilüfer karakteriyle bu işte yer almış oldum.



Nilüfer karakteri geriye dönüp baktığınızda kariyerinizde nasıl bir iz bırakacak sizce?

İnsanların beni tanıdığı karakter oldu. İnişleri çıkışları olan biri olduğu için oyunculukla ilgili bana çok şey kattı. O yüzden her zaman bende çok ayrı bir yeri olacak.

‘Kara Para Aşk’ı kısaca özetlemenizi istesem...

Benim için set olarak huzurun, eğlencenin, arkadaşlığın olduğu; izleyiciler için de farklı aşkların, heyecanın, aksiyonun olduğu bir dizi.



