''Gay olduğuma inanmaya başladım''

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Okan Bayülgen'den, eşinden boşanıyor iddialarına ilginç cevap.

Okan Bayülgen’in evliliğiyle ilgili söylentiler bitmek bilmiyor. 6 yıllık evliliğini sessiz sedasız bitirdiği, eşi Şirin’in başka bir eve taşındığı, Okan’ın yeni bir sevgilisi olduğu iddialar arasında. Peki Okan Bayüllgen bunlara ne diyor?



Vatan'dan Gülşen Yüksel haberinde konuya şöyle açıklık getiriyor; ''Dün bir arkadaşım Okan’ı genç bir kadınla geçen hafta Yunanistan ’ın Kos Adası’nda gördüğünü söyledi. Hatta cep telefonuyla çektiği fotoğrafı göstererek ‘Yanındaki Şirin değildi’ diye vurguladı.''



"GAY OLDUĞUMLA İLGİLİ SÖYLENTİLERE İNANMAYA BAŞLADIM"

Bunun üzerine Okan’ı aradım. Daha ‘Alo’ demeden “Boşandı haberleri için arıyorsan yok öyle bir şey” diye söze girdi. “Peki sürekli niye böyle söylentiler çıkıyor?” diye sorduğumda başladı anlatmaya: “Benim de gay olduğumla ilgili sürekli bir söylenti var. Ve ben inanmaya başladım. Boşandı söylentisini umursamıyorum. Bunu zırt pırt yazarsanız, birileri görüp çocuğuna söyler. O çocuk da bizim çocuğa söyler. Kimsenin kızıma ‘annen-baban boşanmış’ demesini istemiyorum. Belge buluncaya kadar bunlar dedikodu. Bir belge bulunsa da ‘bunlar hece hece birleştirilmiş’ derim. Şirin’le Galata’da aynı evde yaşıyoruz, gel bak.”



"İKİ İHTİMAL VAR"

Geçen hafta Yunanistan’ın Kos Adası’nda yanında olan kızı da sordum. Bayülgen “İki ihtimal olabilir. Birincisi annemi genç kız sanmış olabilirler. İkincisi de pansiyoncu Mustafa’nın kızını sevgilim sanmış olabilirler. Hangisi acaba?” diye yanıt verdi.