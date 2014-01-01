Yılın adamı ekranların sevilen oyuncusu Halit Ergenç seçilirken, Serenay Sarıkaya ise yılın kadını oldu.
GQ Türkiye, 2014’te başarıları ve tarzlarıyla dikkat çeken erkekleri ve yılın kadınını seçti. GQ tarafından dünya çapında 19 yıldır sürdürülen ve Türkiye’de Akmerkez ana sponsorluğunda, bu yıl üçüncü kez düzenlenen “GQ Men of the Year” ödül töreni Four Seasons Hotel İstanbul at the Bosphorous’da gerçekleşti.
Sunuculuğunu Dilara Gönder’in yaptığı gecede “Yılın Uluslararası Starı” ödülünü tüm dünyada izlenme rekorları kıran ve Türkiye’de CNBC-e’de yayınlanan “Game of Thrones” dizisinde canlandırdığı Jaime Lannister rolüyle tanınan Nikolaj Coster-Waldau alırken, Yılın Adamı ve Akmerkez Özel Ödülü de Halit Ergenç’in oldu.
ERGENÇ’E ÖDÜLÜNÜ MERYEM UZERLİ VERDİ
Hugo Boss smokiniyle gecenin en şık isimlerinden biri olan Nikolaj Coster-Waldau, davetlilerle keyifli vakit geçirdi. Gecenin en büyük sürprizi ise Halit Ergenç’in ödülünü Muhteşem yüzyıl’daki rol arkadaşı, Hürrem Sultan rolüyle herkesin gönlünü fetheden Meryem Uzerli’nin elinden alması oldu. Sempatik oyuncu Üzerli, sahnede yaptığı esprilerle geceye büyük renk kattı. Halit Ergenç’e ödülünü diz çökerek veren Meryem Uzerli gecenin en dikkat çeken karesine imza attı.
Gecede yılın diğer başarılı erkeklerine ödüllerini takdim eden kişiler arasında ise Demet Akbağ, Nebahat Çehre, engin altan düzyatan, Ayşegül Aldinç, Tuba Büyüküstün ve Güneri Civaoğlu gibi isimler yer aldı.
KAT GRAHAM SÜRPRİZİ
Yılın en prestijli etkinliklerinden biri olan; iş, sanat, Moda ve eğlence dünyasından seçkin konukların davetli olduğu gecenin bir diğer sürpriz ismi de yine CNBC-e’de yayınlanan “The Vampire Diaries - Vampir Günlükleri” dizisinin ünlü karakteri Amerikalı şarkıcı ve oyuncu Kat Graham oldu. Ödül töreninden sonra düzenlenen partide sahne alan oyuncu enerjik şovu ve performansıyla geceye renk kattı. Sempatik tavırlarıyla beğeni toplayan Kat Graham, İstanbul’a olan hayranlığını da dile getirdi.
Akmerkez ana sponsorluğunda gerçekleştirilen GQ Men Of The Year gecesinde ödül alan isimler davete, ulaşım sponsoru Volkswagen tarafından getirildi. Pilot ve astronotların saatte tercihi olarak bilinen Bell & Ross, lüks erkek giyimin öncü markalarından Hugo Boss ve teknoloji sponsoru HTC de Men of The Year’ın sponsorları arasında yer aldı.
Ödül alan isimler şöyle;
Akmerkez Özel Ödülü/ Yılın Adamı: Halit Ergenç
Yılın Kadını: Serenay Sarıkaya
Yılın Sporcusu: Arda Turan
Yılın Yazarı: Hamdi Koç
Yılın Şefi: Civan Er
Yılın Stil Sahibi Erkeği: Murat Süter
Yılın Yapımcısı: Türker İnanoğlu
Yılın Yükselen Yıldızı: Kerem Bürsin
Yılın Müzisyeni: Ozan Çolakoğlu
Yılın Sıra dışı Başarısı: Yıldıray Çınar
Yılın Uluslar arası Starı: Nikolaj Coster Waldau
Yılın Uluslar arası Modeli: Oliver Cheshire
(İHA)