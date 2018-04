“GQ Men of the Year” 2014 Ödülleri, düzenlenen görkemli bir törenle sahiplerini buldu. Yılın adamı seçilen Halit Ergenç, ödülünü Meryem Uzerli'nin elinden aldı. Uzerli, Ergenç'e ödülünü verirken; tıpkı Hürrem Sultan gibi Kanuni'nin önünde diz çöktü. Geceye bu kare damga vurdu!

Yılın adamı ekranların sevilen oyuncusu Halit Ergenç seçilirken, Serenay Sarıkaya ise yılın kadını oldu.GQ Türkiye, 2014’te başarıları ve tarzlarıyla dikkat çeken erkekleri ve yılın kadınını seçti. GQ tarafından dünya çapında 19 yıldır sürdürülen ve Türkiye’de Akmerkez ana sponsorluğunda, bu yıl üçüncü kez düzenlenen “GQ Men of the Year” ödül töreni Four Seasons Hotel İstanbul at the Bosphorous’da gerçekleşti.Sunuculuğunu Dilara Gönder’in yaptığı gecede “Yılın Uluslararası Starı” ödülünü tüm dünyada izlenme rekorları kıran ve Türkiye’de CNBC-e’de yayınlanan “Game of Thrones” dizisinde canlandırdığı Jaime Lannister rolüyle tanınan Nikolaj Coster-Waldau alırken, Yılın Adamı ve Akmerkez Özel Ödülü de Halit Ergenç’in oldu.Hugo Boss smokiniyle gecenin en şık isimlerinden biri olan Nikolaj Coster-Waldau, davetlilerle keyifli vakit geçirdi. Gecenin en büyük sürprizi ise Halit Ergenç’in ödülünü Muhteşem yüzyıl’daki rol arkadaşı, Hürrem Sultan rolüyle herkesin gönlünü fetheden Meryem Uzerli’nin elinden alması oldu. Sempatik oyuncu Üzerli, sahnede yaptığı esprilerle geceye büyük renk kattı. Halit Ergenç’e ödülünü diz çökerek veren Meryem Uzerli gecenin en dikkat çeken karesine imza attı.Gecede yılın diğer başarılı erkeklerine ödüllerini takdim eden kişiler arasında ise Demet Akbağ, Nebahat Çehre, engin altan düzyatan, Ayşegül Aldinç, Tuba Büyüküstün ve Güneri Civaoğlu gibi isimler yer aldı.Yılın en prestijli etkinliklerinden biri olan; iş, sanat, Moda ve eğlence dünyasından seçkin konukların davetli olduğu gecenin bir diğer sürpriz ismi de yine CNBC-e’de yayınlanan “The Vampire Diaries - Vampir Günlükleri” dizisinin ünlü karakteri Amerikalı şarkıcı ve oyuncu Kat Graham oldu. Ödül töreninden sonra düzenlenen partide sahne alan oyuncu enerjik şovu ve performansıyla geceye renk kattı. Sempatik tavırlarıyla beğeni toplayan Kat Graham, İstanbul’a olan hayranlığını da dile getirdi.Akmerkez ana sponsorluğunda gerçekleştirilen GQ Men Of The Year gecesinde ödül alan isimler davete, ulaşım sponsoru Volkswagen tarafından getirildi. Pilot ve astronotların saatte tercihi olarak bilinen Bell & Ross, lüks erkek giyimin öncü markalarından Hugo Boss ve teknoloji sponsoru HTC de Men of The Year’ın sponsorları arasında yer aldı.Akmerkez Özel Ödülü/ Yılın Adamı: Halit ErgençYılın Kadını: Serenay SarıkayaYılın Sporcusu: Arda TuranYılın Yazarı: Hamdi KoçYılın Şefi: Civan ErYılın Stil Sahibi Erkeği: Murat SüterYılın Yapımcısı: Türker İnanoğluYılın Yükselen Yıldızı: Kerem BürsinYılın Müzisyeni: Ozan ÇolakoğluYılın Sıra dışı Başarısı: Yıldıray ÇınarYılın Uluslar arası Starı: Nikolaj Coster WaldauYılın Uluslar arası Modeli: Oliver Cheshire(İHA)