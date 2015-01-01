Mercedes-Benz New York Moda Haftası kapsamında, 2015 ilkbahar tasarımları görücüye çıkarken, gelecek yılın bahar modasında neler olacağı da aşağı yukarı belli olmaya başladı.
Dün gerçekleşen Tory Burch defilesinde öne çıkan etnik detayların gelecek sezonun favorilerinden olacağı kesin. Hatta Tuba Büyüküstün'ün favorisi olmuş bile!
Kara Para Aşk dizisindeki stiliyle adından hayli söz ettiren Tuba Büyüküstün'ün, 14. bölümde tercih ettiği bu kombin de, oyuncunun gelecek yılın bahar modasına şimdiden hakim olduğunun bir göstergesi...
PİLİSE ETEK MODASINA TUBA DA UYDU