Tuba Büyüküstün'ün Kara Para Aşk dizisinde giydiği kıyafet, 2015 Tory Burch tasarımlarına bakıldığında, oyuncunun gelecek yılın modasına şimdiden hakim olduğunu kanıtlar nitelikte...

Mercedes-Benz New York Moda Haftası kapsamında, 2015 ilkbahar tasarımları görücüye çıkarken, gelecek yılın bahar modasında neler olacağı da aşağı yukarı belli olmaya başladı.Dün gerçekleşen Tory Burch defilesinde öne çıkan etnik detayların gelecek sezonun favorilerinden olacağı kesin. Hatta Tuba Büyüküstün'ün favorisi olmuş bile!Kara Para Aşk dizisindeki stiliyle adından hayli söz ettiren Tuba Büyüküstün'ün, 14. bölümde tercih ettiği bu kombin de, oyuncunun gelecek yılın bahar modasına şimdiden hakim olduğunun bir göstergesi...