George Clooney evlendi

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George Clooney, 36 yaşındaki Lübnan asıllı avukat Amal Alamuddin ile evlendi.

53 yaşındaki ünlü aktör George Clooney, Lübnan asıllı İngiliz Amal Alamuddin ile Venedik'te evlendi. 36 yaşındaki Alamuddin, uluslararası hukuk ve ceza hukukunda uzmanlaşmış bir avukat...



Dillere destan düğün töreni, Venedik'teki 7 yıldızlı tarihi bir otelde gerçekleşti. Konuklar otele, kentin meşhur kanallarında çalışan deniz motorlarıyla götürüldü.



Paparazziler canlarını tehlikeye atarak bu ünlü konukları görüntülemeye çalıştı. Geceye, top model Cindy Crawford'dan U2'nun solisti Bono'ya kadar birçok ünlü isim katıldı.



Düğün davetiyelerinde, özel bir notla, davetlilerden fotoğraf çekmemeleri istendi.



Çiftin, 2 milyon dolara mal olan düğünün, görsel haklarını Amerikan Vogue dergisine sattığı belirtiliyor. Birbirinden renkli isimleri buluşturan düğünde, kutlamalar 2 gün daha sürecek.