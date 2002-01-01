George Clooney kanunları!

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Magazin hayatından uzaklaşmak için 2002 yılından beri İtalya'nın meşhur Como Gölü kıyısında bir villada yaşayan George Clooney, kasabanın belediye başkanından kendisine özel uygulamalar talep etti.

İtalya’nın kuzeyinde Laglio’ya bağlı, Alp Dağları’nın eteklerindeki Como Gölü, kusursuz güzelliği ile tüm dünya ünlülerin tercih ettiği tatil merkezlerinden biri. Casino Royale ve Ocean’s Twelve gibi pek çok filme ev sahipliği yapan Como Gölü, 2002 yılında George Clooney’i de huzur verici güzelliği ile cezbetmişti. Paparazilerden kaçmak amacıyla tuttuğu evi ile gölün ününe ün katan Clooney, özel hayatını korumak amacıyla, bölgenin belediye başkanından kendisine özel uygulama talebine olumlu yanıt aldı. 53 yaşındaki ünlü oyuncunun, 36 yaşındaki İngiliz nişanlısı Amal Alamuddin ile bu villada evleneceği düşünülüyor.



Clooney’nin talepleri ise şöyle:

Como Gölü’nde yüzen herhangi biri villaya 100 metreden fazla yaklaşırsa, belediye zabıtaları tarafından 450 Euro’luk para cezasına çarptırılacak.

Yayaların etrafı izleme bahanesi ile de olsa, villanın yolunda durmaları yasak.



Clooney’nin isteklerine bakılırsa ünlü aktör düğününü Meksika, Cabo San Lucas’daki villasında değil Como Gölü’ndeki villasında yapmayı planlıyor. Laglio belediye başkanı Roberto Pozzi’nin yaptığı açıklamaya göre bu kurallar 30 Eylül ’e kadar günün 24 saati geçerli olacak. Çevre halkını bilgilendirmek üzere, bölgenin elektrik direklerine, yeni kuralların yazılı olduğu uyarı levhaları asıldı. Pozzi, Clooney’nin hayranları tarafından pek çok kere rahatsız edildiği için ve paparaziler evine girmeye çalıştığı için bu tür önlemler almakta sakınca görmediklerini belirtti. “Clooney’nin villasının önünde durmak, hem sanatçıyı korumak hem de özel hayatına saygı göstermek amacıyla tamamen yasaklandı. Clooney’nin ve misafirlerinin güvenliğini sağlamak zorundayız” diyen Pozzi, yayaların, evin önünde durmasını yasaklamalarına sebep olarak yolun çok dar olmasını gösteriyor: “Yol o kadar dar ki, birkaç kişi bile güvenlik açısından büyük tehdit oluşturabilir”. Amerikalı aktör, avukat nişanlısı ile eylül ayında bir hayır etkinliği sırasında tanışmış, geçtiğimiz nisan ayında da nişanlanmıştı.