George Clooney'den sürpriz nişan!

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Oscarlı ünlü aktör George Clooney, yedi aydır birlikte olduğu Lübnan asıllı İngiliz avukat Amal Alamuddin ile nişanlandı

Hollywood'un gözde bekarlarından 52 yaşındaki ünlü aktör George Clooney evlilik yolunda ilk adımı attı. People dergisi, Oscar ödüllü Clooney'nin Ekim ayından bu yana birlikte olduğu Lübnan asıllı İngiliz avukat Amal Alamuddin ile nişanlandığını duyurdu.Dergiye konuşan ünlü aktöre yakın kaynaklar da haberi doğruladı. 36 yaşındaki avukatın geçen hafta Clooney ve dostlarıyla yemek yerken, parmağında nişan yüzüğü ile görüldüğü belirtiliyor. Oxford mezunu olan Amal Alamuddin uluslararası yasalar ve insan hakları üzerinde çalışıyor. Eğer süreç evlilikle sonuçlanırsa bu George Clooney'nin ikinci evliliği olacak. Daha önce aktris Talia Balsam ile evli olan Clooney, pek çok kez artık evliliğe soğuk baktığını söylemişti.