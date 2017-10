İngiliz şarkıcı, müzisyen ve söz yazarı George Michael, 53 yaşında hayatını kaybetti.

Oxfordshire’ın Goring kasabasındaki evinde hayatına gözlerini yuman George Michael'ın kalp yetmezliğinden öldüğü, İngiliz polisi tarafından da ölümüyle ilgili 'şüpheli bir duruma rastlanmadığı' bilgisine yer verildi.

George Michael kimdir?

Gerçek ismi adı "Georgios Kyriacos Panayiotou" olan George Michael, KIbrıslı bir baba ve İngiliz bir annenin çocuğu olarak 1963 yılında Londra’da dünyaya geldi. "Careless Whisper", "Last Christmas", "Wake Me Up Before You Go", "Freedom" ve "I'm Your Man" gibi birçok ünlü şarkıya imza atan, albümleri tüm dünyada 100 milyonun üzerinde satan George Michael'ın 1980’li yıllarda “Wham” grubunun solisti olarak seslendirdiği birçok şarkı liste başı oldu. İki kez Grammy, üç kez de Amerikan Müzik Ödüllerinin sahibi oldu.

George Michael'ın Albümleri



1987: Faith

1990: Listen Without Prejudice

1993: Five Live (Queen ve Lisa Stansfield ile)

1996: Older

1998: Ladies and Gentlemen – The best of George Michael

1999: Songs From The Last Century

2004: Patience

2006: Twenty Five